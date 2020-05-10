أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"بارد ليلًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد

07:00 ص الأحد 10 مايو 2020
"بارد ليلًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد

طقسا معتدل

القاهرة - (أ ش أ)
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا وغائم جزئيا مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: مشمس مائل للحرارة، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على الشمال، مائل للبرودة على الجنوب.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17
الإسكندرية 23 17
طنطا 28 17
شبين الكوم 28 16
دمنهور 25 17
بلطيم 24 16
مطروح 23 16
السلوم 26 14
سيوة 27 13
بورسعيد 23 18
دمياط 24 18
الزقازيق 28 17
الإسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 24 16
رفح 25 15
رأس سدر 30 19
نخل 28 13
نويبع 28 20
طابا 27 18
كاترين 24 12
الطور 29 19
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 21
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 16
أسيوط 31 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19
الأقصر 33 19
أسوان 34 20
أبو سمبل 34 20
الوادي الجديد 33 16
شلاتين 32 21
أبو رماد 30 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22

طقسا معتدل هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد درجات الحرارة

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: لا ملجأ لنا في الشدائد إلا إلى الله والنبي أمان لأمته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3959249

    عدد المصابين

  • 1334463

    عدد المتعافين

  • 275397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بارد ليلًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد