"بارد ليلًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد

القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا وغائم جزئيا مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: مشمس مائل للحرارة، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على الشمال، مائل للبرودة على الجنوب.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

الإسكندرية 23 17

طنطا 28 17

شبين الكوم 28 16

دمنهور 25 17

بلطيم 24 16

مطروح 23 16

السلوم 26 14

سيوة 27 13

بورسعيد 23 18

دمياط 24 18

الزقازيق 28 17

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 25 15

رأس سدر 30 19

نخل 28 13

نويبع 28 20

طابا 27 18

كاترين 24 12

الطور 29 19

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 34 20

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 16

أسيوط 31 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 20

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 32 21

أبو رماد 30 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 29 22