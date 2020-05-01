وزير الأوقاف: جيل العاشر من رمضان الجديد قادم

كتب- محمد مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جيل العاشر من رمضان الجديد قادم ولكل مصري أن يفخر بتاريخ قواته المسلحة الباسلة المُشرِّف، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ذلك أن القوات المسلحة المصرية هي من أعماق الشعب المصري وفي أعماقه، ليس فيها ولا بها ولا مجال لأن يكون بها مرتزقة، بل هي "ابني وابنك، وأخي وأخوك، وابن عمي وابن عمك، فيها الولد والوالد والأخ والصديق".

وشدد وزير الأوقاف - في خواطره الرمضانية اليوم - على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة، هي عرض هذا الشعب وشرفه كما أنه أيضا هو عرضها وشرفها، ولا يمكن لهذه العُرَى أن تنفك أبدا، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة التي حررت في حرب العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر سنة 1973 الأرض واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها، وحطمت خط بارليف الذي كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر، تسطَّر الآن تاريخا جديدا في قهر قوى الشر والظلام والإرهاب، وتقدم في ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة، وتسهم بقوة في معركة البناء والتنمية، فهي بحق درع الوطن وسيفه.

وقال وزير الأوقاف، إن وراء البطل العظيم أحمد المنسي مليون منسي آخر، مليون بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل، مؤكدا أن دعم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة في المرحلة الراهنة واجب الوقت دينيا ووطنيا؛ لنخلص وطننا والعالم من شر التطرف والإرهاب وقوى الشر والظلام.

ووجه وزير الأوقاف التحية والتقدير والتهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، هذه الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري كله، سائلا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، وأن يعجِّل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد.