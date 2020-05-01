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"الأرمن الأرثوذكس" بمصر تدين حادث بئر العبد الإرهابي

01:18 م الجمعة 01 مايو 2020
"الأرمن الأرثوذكس" بمصر تدين حادث بئر العبد الإرهابي

الأسقف أشود مناتسكانيان

كتب - مصطفى علي:

نعت بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر وعلي رأسها صاحب الغبطة الأسقف أشود مناتسكانيان، الحادث الإرهابي الغاشم، الذي وقع إثر استهداف إحدى مدرعات الجيش، جنوب مدينة بئر العبد، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت في بيان لها، تضامنها مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الخبيث الذي يستهدف ابناء الوطن خيره جنود مصر، وتقدمت بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسر الشهداء وكافة مؤسسات الدولة، وجيش مصر العظيم، متابعة:" نصلي إلى الله أن يعم الشفاء للمصابين، ويحمي مصر وأبنائها من أعداء الخير".

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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