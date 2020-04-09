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غدًا.. بدء عمل منافذ "أهلا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية

08:13 م الخميس 09 أبريل 2020
غدًا.. بدء عمل منافذ "أهلا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية

أرشيفية

كتب - محمد سامي:
أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، بدء عمل منافذ "أهلا رمضان"، في السلاسل التجارية و المجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 10 إبريل 2020، ولمدة شهر حتى 10 مايو 2020، تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وفي إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كل المعارض، فقد قام وزير التموين، بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع أكثر من 79 شركة على وضع آلية بديلة لمعارض "أهلا رمضان"، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بجميع المحافظات.

وأكد "المصيلحي"، أن عدد منافذ ومعارض "أهلا رمضان"، هذا العام تصل إلى 1800 منفذ بزيادة كبيرة في عددها عن العام الماضي، ومنها على سبيل المثال 60 منفذًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و50 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى.

كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بأهلاً رمضان يحتوى على كل عناوين منافذ "أهلا رمضان"، ومن المتوقع أن يتم إطلاقة مطلع الأسبوع المقبل.

ويقام "أهلا رمضان " تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.

ووجه المصيلحي، الشكر لكل العاملين بوزارة التموين وجهاتها التابعة وكل مديريات التموين، والذين كانوا دائماً على أهبة الاستعداد والعمل المتواصل دون توقف سواء في مجال المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية وفروع شركتي الجملة لضمان توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ويتم إنتاج كل يوم ما يقرب من ٢٥٠ مليون رغيف خبز.

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