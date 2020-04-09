محافظ القاهرة: نسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام



كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة التي يقوم بها حي السلام أول بمنطقة ترعة الطوارئ استكمالًا لجهود المحافظة في تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها .



وأكد عبدالعال، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية .





وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم إزالة 113 عشة مقامة على أراضي الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزه الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا 1.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالي 100 متر، مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.



ويوفر المحور نطاقًا عمرانيًا متحضرًا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطويرهذا المحور في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع صرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحي منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئي للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين .