محافظ القاهرة: توجيهات بتطبيق قانون الطوارئ على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:



قالت محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، شهد صباح اليوم أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 1 شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 6 طوابق حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض وتحويل مالكه للنيابة العسكرية.



وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء واضح في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد محافظ القاهرة، للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لها.



ودعا المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن للمحافظة رقم 114 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع للأحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.



وأشار المحافظ، إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.