بالفيديو - وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروعات البحثية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية
كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، مجموعة من النماذج لمواضيع المشاريع البحثية.
ويتحدث الوزير، عن المشاريع المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويتناول بالشرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع.
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