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بالفيديو - وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروعات البحثية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية

01:17 م الخميس 09 أبريل 2020
بالفيديو - وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروعات البحثية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية

الدكتور طارق شوقي

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، مجموعة من النماذج لمواضيع المشاريع البحثية.

ويتحدث الوزير، عن المشاريع المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويتناول بالشرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم المشروعات البحثية الشهادة الإعدادية

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