"يجري إعدادها الآن".. وزير الكهرباء يكشف موعد إقرار الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار

كتب- محمد صلاح:



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يواصل عمله لوضع مقترحات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المرتقب إعلانها خلال شهر يونيو من العام الجاري والتي تعتبر الزيادة قبل الأخيرة وفقًا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2021.



وأكد شاكر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن الفترة الحالية تعتبر من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد إلا أنه بفضل القيادة السياسية وما تم اتخاذه من قرارات في صالح المواطن واستعدادات لمواجهة تفشي فيروس كورونا يعتبر خير دليل على مواجهة الأزمة حتى الآن مقارنة بدول العالم المختلفة.



وأوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة تقوم شهريًا بسداد 2 مليار جنيه من لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية مقابل الغاز الذي تحصل عليه محطات توليد وإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا في استهلاك الكهرباء نتيجة فرض حظر التجوال بالإضافة لانخفاض معدلات التحصيل بمختلف الشركات.





ومن المقرر أن يعرض مرفق الكهرباء بعد وضع مقترحات أسعار الشرائح الجديدة، على وزارة الكهرباء وبدورها تقوم بدراستها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لعرضها ومناقشتها قبل الإعلان عنها رسميًا.



وشدد الوزير، على أن أسعار شرائح الكهرباء دستورية ولا يمكن بأي حال تغيير نظام المحاسبة من مكان أو منطقة لأخرى لأن الأسعار تطبق على الجميع.

