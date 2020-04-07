القوى العاملة تعلن أماكن ومواعيد صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجاري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح الوزير، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية على العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وشدد الوزير، على أن وزارة القوى العاملة ستستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، حتى الخميس المقبل، ذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وجاءت خطوات وكيفية التسجيل على موقع الوزارة كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار أضغط هنا للتسجيل.

- املأ بيانات الاستمارة.

- اضغط على إرسال.