وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة خطط تطوير منطقة جسر السويس (صور)

بعد شكاوى المواطنين.. أول تحرك من التنمية المحلية لمواجهة الذباب والناموس

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، اليوم الاثنين، في مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور"، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، وباقي محطات المرحلة، والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة.

ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها، واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر، مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة، على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل، بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق، في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير كافة المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.​