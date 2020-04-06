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قرار جديد من الصحة بشأن حالات الاشتباه بكورونا في المستشفيات الخاصة

04:54 م الإثنين 06 أبريل 2020
قرار جديد من الصحة بشأن حالات الاشتباه بكورونا في المستشفيات الخاصة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، بضرورة تخصيص 2 فني معمل على مدار 24 ساعة بالتبادل؛ للعمل كنقاط اتصال وسحب عينات؛ للتعامل مع المستشفيات الخاصة في حال طلب سحب عينة اشتباه فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعدما أرسلت وزارة الصحة خطابًا إلى غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، يتضمن 8 توجيهات بشأن مشاركة المستشفيات الخاصة ضمن الخطة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وطلبت وزارة الصحة تخصيص منطقة وأسرَّة عزل للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاتها، مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منظقة العزل.

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