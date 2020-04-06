وزير الأوقاف يعتمد ترجمة الخطب العصرية إلى 18 لغة
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ترجمة " الخطب العصرية " لوزارة الأوقاف إلى ثماني عشرة لغة هي " الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية – الروسية – الفارسية – السواحيلية – الهوسا – الصومالية – الماندنكو – التركية – البشتو – الأمهرية – البرتغالية – الصينية – اليونلنية – الإيطالية – الأوردية
ووجه وزير الأوقاف، في بيان له الاثنين، بالبدء في طباعة هذه الترجمات، مع التوجيه بنشرها إلكترونيًا على بوابة الوزارة، وصفحاتها المتعددة باللغات الأجنبية.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحرصا منها على تعزيز هذا الدور الريادي عالميًا.
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