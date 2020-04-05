هيئة الكتاب تعقم المطابع وتفحص العاملين بها.. صور

بعد 10 أيام من انطلاق "الثقافة بين إيديك".. 11.5 مليون زائر من 25 دولة

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"السياحة" تستقبل 307 أشخاص و 16 رضيعا مصريا عائدين من الولايات المتحدة

رئيس غرفة السياحة ينقل المصريين العائدين من أمريكا إلى أماكن العزل

كتب- محمد عاطف:

واصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب تعقيم وعمل كافة إجراءات النظافة والتطهير والحماية الضرورية، للمباني التابعة لها، وللمطابع التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المستمرة يوميا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفحصت الهيئة درجة حرارة الموظفين قبل بدء العمل وتوعية جميع العاملين بشكل دوري بنصائح وإجراءات وزارة الصحة.

يشار إلى أن هيئة الكتاب تشارك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، من خلال إتاحة الإصدارات المتنوعة عن سلاسلها عبر موقع بوابة الثقافة بصيغة pdf.​