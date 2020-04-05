محافظة القاهرة: اتفاق لحل النزاع مع جمعية صقر قريش

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة اجتماعات بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وممثلي جمعية صقر قريش ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان لدراسة وضع الالية المناسبة لنهو النزاع القائم بين جمعية صقر قريش ومحافظة القاهرة.

وقالت جيهان، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الاجتماعات هدفها ضمان عدم الإخلال باستكمال المشروعات المتعثرة منذ أعوام والتي نتج عنها بعض الأضرار للمنتفعين بالوحدات المتعثرة فضلاً عن تحصيل جميع مستحقات الدولة لدى الجمعية.

وأسفرت تلك الاجتماعات عن توقيع عقد اتفاق رضائي بين الطرفين لنهو هذا النزاع والسير في إجراءات استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق (مياه – كهرباء – تليفونات – غاز - صرف صحي)، وذلك فور استيفاء كافة الموافقات والإجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.