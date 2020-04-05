مجموعة أولى.. التعليم: 152 ألف طالب أدوا اختبار العربي إلكترونيًا بـ6 محافظات

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد المجموعة الأولى من المحافظات التي أدت اختبار اللغة العربية التجريبي إلكترونيًا.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الأحد، إن نحو 152 ألفًأ و990 طالبًا، أدوا اختبار اللغة العربية إلكترونيًا من خلال التابلت.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اختبار اللغة العربية إلكترونيا "تجريبيا"، في الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا في محافظات القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الاقصر، البحر الأحم.

وانطلقت اليوم، الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، في الفترة من 5 لـ19 أبريل، من المنزل، باستخدام التابلت أو جهاز محمول أو كمبيوتر.

وقسمت الوزارة الامتحان على المحافظات لتخفيف الضغط على شبكات الإنترنت، ليتم إجراء الاختبارات على 4 فترات، تبدأ من 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف من اختبارات أبريل لأولى ثانوي هو التدريب على استخدام التابلت في حل الامتحانات الإلكترونية، مشددًا على أنه لا يضاف إلى المجموع ولن يترتب عليه رسوب أو نجاح الطالب.