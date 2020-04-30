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الأعلى للإعلام ينعى شهداء الوطن أبطال حادث بئر العبد

11:04 م الخميس 30 أبريل 2020
الأعلى للإعلام ينعى شهداء الوطن أبطال حادث بئر العبد

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مصطفى علي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في جنوب مدينة بئر العبد بأرض سيناء المباركة.

ودعا المجلس، في بيان له، المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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