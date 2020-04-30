لتعزيز المشاركة.. أمين مستقبل وطن يطلق مبادرة "وماذا بعد أزمة كورونا"

كتبت - ميرا ابراهيم:

أطلق المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مباردة مجتمعية جديدة تحت عنوان "وماذا بعد أزمة كورونا".

وأوضح رشاد، في تصريحات له، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدعوة للتفاؤل ورفع الروح المعنوية والنفسية للمواطنين، وأملًا في سبق العالم بخطوات في التفكير للمستقبل كما حدث في مواجهة الأزمة، حيث يتم من خلالها تعزيز المشاركة وترسيخ المسؤولية المجتمعية في بناء الأوطان بعد الأزمات.

وأشار رشاد، إلى أن المبادرة تقوم على استقبال رؤى ومقترحات كل من لديه خطة واضحة وأفكار مفيدة تتعلق بالمستقبل، ورؤيتهم حول مدى تغير مراكز القوى بالعالم بعد مرور أزمة كورونا؛ وفي كيفية إدارة الأمور من كافة جوانبها.

وتابع: "سيتم استقبال المقالات والمقترحات والآراء على صفحتع الرسمية على "فيسبوك" وعلى البريد الإلكتروني arashadelshreif@gmail.com، على أن يتم اختيار أفضل هذه المقالات، ونشرها على الصفحة وعلى نطاق واسع لتعظيم الاستفادة منها".