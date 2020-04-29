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برلماني: علينا المحافظة على مكتسبات كورونا الاجتماعية والبيئية بعد الأزمة

08:42 م الأربعاء 29 أبريل 2020
برلماني: علينا المحافظة على مكتسبات كورونا الاجتماعية والبيئية بعد الأزمة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، أن الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا لها فوائد عديدة، علينا الاستفادة منها بعد انقضاء المحنة.

وأوضح مشهور، في بيان، اليوم الأربعاء: من فوائد كورونا تحديد ساعات إغلاق المحلات وفتحها وتخفيف الأحمال على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وطرق وكباري، مطالبًا بدراسة استمرار هذا الإجراء بعد الأزمة، وهو ما سيمنح فرصة لاستخدام هذا الفائض في مجالات أخرى، واستغلال هذه الخدمات المهدرة.

وتابع: بدلا من أن نستهلك الكهرباء في الفارغ نستهلكها في المصانع، وبدلا من استنزاف الميزانية في صيانة الطرق والكباري نستغلها في إنشاء طرق جديدة ومحاور جديدة.

وأضاف أن فيروس كورونا له انعكاسات اجتماعية وتداعيات أسرية حميدة، وعلى الرغم من خطورته على الصحة العامة للمواطنين، إلا أن هذا الفيروس نجح في إعادة روح التآلف والتلاحم بين أفراد الأسر المصرية التي كانت تعيش حالة من التباعد خاصة مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعية التي تسببت في رفع سقف العزلة الاجتماعية والتباعد الأسري، الأمر الذي أسهم في غياب روح التلاحم الأسري والتضامن المنزلي.

وأشار إلى أن نظام الحجر الصحي، الذي تفرضه العديد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، أظهر تأثيرا إيجابيا على البيئة من خلال التقليل من تلوث الهواء، مطالبا بالحرص على نسب التلوث عند أدنى حد لها بعد انتهاء الأزمة.

مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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