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السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة عبر "فيديو كونفرانس"

07:33 م الأربعاء 29 أبريل 2020
السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة عبر "فيديو كونفرانس"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم، في قمة مصغرة عبر "فيديو كونفرانس" مع عدد من القادة الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية.

كما شارك في القمة المصغرة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.

وجاءت القمة المصغرة لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة.

واستعرض الرئيس تجربة مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بدعم القطاعين الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن تلك التجربة أظهرت أهمية التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة.

السيسي فيديو كونفرانس سيريل رامافوزا الاتحاد الأفريقي بسام راضي الكونغو الديمقراطية

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