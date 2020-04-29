"الضويني" أمينا لهيئة كبار العلماء.. و"السنباطي" رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة

كتب- محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ندب الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، رئيس أكاديمية تدريب الوعاظ، للعمل أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما قرر فضيلة الإمام الأكبر، ندب الدكتور عطا عبدالعاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، للعمل رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.