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الموالح في المرتبة الأولى.. الزراعة: صادراتنا تجاوزت 2.4 مليون طن منذ بداية 2020

05:58 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الموالح في المرتبة الأولى.. الزراعة: صادراتنا تجاوزت 2.4 مليون طن منذ بداية 2020

السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، إن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي وحتى أبريل الجاري، تجاوزت 2.4 مليون طن، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف القصير، أن الموالح تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية المصرية بنحو 1.2 مليون طن، ثم البطاطس 550 ألف طن، فالبصل 150 ألف طن، والفراولة 20 ألف طن، وسيتم البدء في تصدير العنب اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الزراعة، أن التصدير يتم طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة، والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم؛ مما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية.

وأشاد القصير، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليل نهار، من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير، لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.

السيد القصير وزارة الزراعة الصادرات الزراعية

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