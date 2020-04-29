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الحكومة توافق على تمويل البنك الدولي لدعم التأمين الصحي الشامل

01:50 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الحكومة توافق على تمويل البنك الدولي لدعم التأمين الصحي الشامل

البنك الدولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

وبحسب بيان الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي

البنك الدولي مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل

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