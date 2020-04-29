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اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من فرنسا وجنوب أفريقيا والمالديف

12:12 م الأربعاء 29 أبريل 2020
اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من فرنسا وجنوب أفريقيا والمالديف

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائيه، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وباريس في فرنسا وجزر المالديف وسلطنة عمان، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تعود الرحلات الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

مصر للطيران يركايرو وزارة الطيران المدني رحلات استثنائيه فيروس كورونا

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