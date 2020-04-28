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وزير التموين: العمل فترة مسائية بمواقع استلام الأقماح المحلية المزدحمة

09:36 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
وزير التموين: العمل فترة مسائية بمواقع استلام الأقماح المحلية المزدحمة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه نظراً لوجود ازدحام فى بعض المواقع التخزينية لاستلام الأقماح المحلية من الموردين، فإنه يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التى بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار، من الثامنة مساء وحتى الساعة الـ11 مساء بالمواقع التى بها زحام.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

على المصيلحى وزارة التموين التجارة الداخلية القمح

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