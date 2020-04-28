برلمانية تطالب بارتداء الكمامات والتباعد أثناء صرف منحة الـ500 جنيه

كتبت - ميرا ابراهيم:

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانتظام عملية صرف المنحة الثانية للعمالة الغير منتظمة بالبنوك ومكاتب البريد بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المنحة ساهمت في دعم الآلاف من الأسر الأكثر احتياجا واقتسام الأزمة الحالية ومساندتهم في تلبية متطلبات معيشتهم، لا سيما مع حلول شهر رمضان الكريم.

ولفتت عطوة، في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي أوفى بوعده تجاه تلك العمالة، وقدم لهم العون لحين تجاوز تلك الأزمة.

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية أثناء عملية الصرف، وارتداء الكمامات والحفاظ على عملية التعقيم قبل الدخول لصرف المنحة داخل مكاتب البريد وبنوك التنمية والائتمان الزراعي، وتنظيم مسافات التباعد لتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين بفيروس كورونا.