أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

برلمانية تطالب بارتداء الكمامات والتباعد أثناء صرف منحة الـ500 جنيه

09:05 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
برلمانية تطالب بارتداء الكمامات والتباعد أثناء صرف منحة الـ500 جنيه

مجلس النواب

كتبت - ميرا ابراهيم:

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانتظام عملية صرف المنحة الثانية للعمالة الغير منتظمة بالبنوك ومكاتب البريد بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المنحة ساهمت في دعم الآلاف من الأسر الأكثر احتياجا واقتسام الأزمة الحالية ومساندتهم في تلبية متطلبات معيشتهم، لا سيما مع حلول شهر رمضان الكريم.

ولفتت عطوة، في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي أوفى بوعده تجاه تلك العمالة، وقدم لهم العون لحين تجاوز تلك الأزمة.

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية أثناء عملية الصرف، وارتداء الكمامات والحفاظ على عملية التعقيم قبل الدخول لصرف المنحة داخل مكاتب البريد وبنوك التنمية والائتمان الزراعي، وتنظيم مسافات التباعد لتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين بفيروس كورونا.

مجلس النواب وزارة القوى العاملة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا الكمامات الطبية

الخبر التالى:

مدبولي يتابع موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من10:15 م - 11:15 م

    النهاية

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    فرصة تانية

    على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    ٢ في الصندوق

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من11:30 م - 12:30 ص

    القمر آخر الدنيا

    على قناة النهار- عرض أول

الساعة السابقة