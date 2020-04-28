تدريب وهيكلة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن إصلاح الجهاز الإداري للدولة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي استهل الاجتماع بالتأكيد مجدداً على ما يمثله الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من فرصة تاريخية ليس فقط فيما يخص آليات العمل الحديثة والمميكنة، وإنما أيضاً لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفق أسس علمية منضبطة، تراعي الكفاءة فى استغلال الموارد البشرية، وتتفادى أي ازدواجية بين الجهات التي تؤديي وظائف متماثلة، من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل لجهاز إداري كفء.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتائج الاجتماعات التي تمت على مدار الفترة الماضية لدراسة وظائف ومهام مختلف وحدات الجهاز الإداري، وكذا الجهود التي تمت مع شركة ماكنزي فى هذا الصدد، مؤكدا أنه تم التوصل بدرجة كبيرة إلى تصور لخطة إعادة الهيكلة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور صالح الشيخ أشار إلى ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من جهود لتحديث وميكنة ملفات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم حتى الآن تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على ٢ مليون موظف، وجار استكمال العمل من أجل الانتهاء من تحديث كل الملفات.

من جانبه، عرض المهندس هاني محمود، آخر تطورات برامج التدريب التي يتم عقدها للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي البرامج التى روعي في تصميمها أن تلبي احتياجات العمل في العاصمة الإدارية، وما تتطلبه من مهارات فنية وإدارية مختلفة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الاهتمام بهذه الدورات خلال الفترة القادمة، والاستفادة من المدة الزمنية المتبقية قبل إتمام الانتقال من أجل صقل مهارات الموظفين. كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمجموعة العمل المكلفة بملف الإصلاح وإعادة الهيكلة، والتي تضم المهندس هانى محمود، والدكتور صالح الشيخ، والمهندسة راندة المنشاوى، من أجل التوافق حول التصور النهائي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.