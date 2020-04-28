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الصحة العالمية: هذا ليس وقت السياسة والاتهامات.. دعونا نتحد لمواجهة كورونا

01:49 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة العالمية: هذا ليس وقت السياسة والاتهامات.. دعونا نتحد لمواجهة كورونا

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن جائحة فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علَّمتنا العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي.

وأضاف المنظري في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: "هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة. ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معاً، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن والشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية تخدم حتى أكثر الفئات عُرضة للخطر من أجل الصالح العام".

وأوضح أنه لا يوجد وقت أفضل من الآن للاتحاد والتعاون بين البلدان، سواءً أكانت البلدان مستقرة أو تعاني من النزاعات، متابعا: "فلنجعل هذه الجائحة غير المسبوقة فرصة للجميع لطرح الخلافات جانباً وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معاً من أجل الإنسانية".

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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