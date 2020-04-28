انخفاض 3 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأربعاء

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وقالت شاكر لمصراوي، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت أن الرؤية في الشبورة المائية، تقل صباحا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة وتنشط على جنوب البلاد لتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن الملاحة البحرية، قالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لﻷرصاد الجوية، إن حالة البحر الأحمر مضطربة، وحالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تبلغ 27 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 22-23، وعلى شمال الصعيد بين 28-29، وعلى جنوب الصعيد بين 33-34 درجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا نظرا التقلبات الجوية الحالية، وتخفيف الملابس تدريجيا، والقيادة بهدوء أثناء الرمال المثارة جنوبا.​