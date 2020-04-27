أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الخميس المقبل.. انتهاء صرف المقررات التموبنبة لشهر أبريل

01:33 م الإثنين 27 أبريل 2020
الخميس المقبل.. انتهاء صرف المقررات التموبنبة لشهر أبريل

السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

تنتهي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبدالي التموين من صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل الخميس المقبل، على أن تبدأ في صرف مقررات شهر مايو، الجمعة المقبل، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.

السلع التموينية صرف المقررات التموبنية المجمعات الاستهلاكية

الخبر التالى:

تعتمد أحدث التكنولوجيات.. تفاصيل تشغيل أول شبكة كهرباء ذكية بالعاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينها "التمر هندي".. الصحة: ابتعدوا عن هذه العادات الغذائية في رمضان