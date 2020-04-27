الخميس المقبل.. انتهاء صرف المقررات التموبنبة لشهر أبريل

كتب- محمد سامي:

تنتهي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبدالي التموين من صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل الخميس المقبل، على أن تبدأ في صرف مقررات شهر مايو، الجمعة المقبل، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.