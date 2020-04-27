أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الإسكان: 50% نسبة توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور

12:09 م الإثنين 27 أبريل 2020
الإسكان: 50% نسبة توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمركز الحي التاسع، بمدينة العبور، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على حماية العاملين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، كما يتم المتابعة الدورية للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية المختلفة.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لمتابعة تعقيم المنشآت الخدمية بالمدينة، مع الاهتمام بأعمال النظافة بمختلف أحياء المدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

عاصم الجزار مشروع بيت الوطن مدينة العبور توصيل أعمال المرافق

الخبر التالى:

"المجتمعات العمرانية": تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بمدينتي قنا الجديدة وناصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الحكومة للمسئولين: أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فوراً