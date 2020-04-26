هل يصاب مرضى كورونا مجددًا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل
كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حاليًا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولديهم أجسام مضادة، يتمتعون بالحماية من تجدد الإصابة بالعدوى.
وأضافت المنظمة في تغريدة، عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، أن الفحوص المختبرية التي تكتشف الأجسام المضادة تحتاج إلى المزيد من التحقق والدقة والاعتمادية.
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