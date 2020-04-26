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السيسي يوجه بتعزيز دور الإعلام في بناء الشخصية المصرية

05:03 م الأحد 26 أبريل 2020
السيسي يوجه بتعزيز دور الإعلام في بناء الشخصية المصرية

اجتماع الرئيس

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية فكريًا وثقافيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه بتحقيق التنسيق الإعلامي الجماعي بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.

السيسي مصطفى مدبولي وزير الإعلام بسام راضي

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