نشرة كورونا| رسالة وزيرة الصحة للمواطنين وحقيقة دراسة تتنبأ بانتهاء كورونا فى مصر بنهاية مايو

وأهابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ما يقوي الجهاز المناعي، فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف وفاة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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"بين الإفطار والسحور".. نصيحة من وزيرة الصحة للمواطنين

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شوقي يعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب كورونا

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الأقل منذ 6 أسابيع.. إيطاليا تسجل 415 وفاة بفيروس كورونا

ميركل: جائحه كورونا ستتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي

حصيلة وفيات بريطانيا بسبب كورونا تتجاوز 20 ألفًا

ترامب: لم أقل أن فيورس كورونا "خدعة"

جونز هوبكنز: أمريكا تسجل 2494 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أسبانيا تعتزم تخفيف جزئي للقيود بسبب كورونا للسماح بممارسة الرياضة

حتى 20 رمضان.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق السعودية