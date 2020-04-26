"الحرية المصري": الدولة بذلت مجهودًا قويًا في تنمية سيناء
كتبت- ميرا إبراهيم:
قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الاحتفال هذا العام وفي الظروف التي يشهدها العالم نتيجة الجائحة من انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة"، متقدمًا بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والقيادة السياسية المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 38 لتحرير سيناء.
وقال مهنى إن سيناء لها طبيعة خاصة للمصريين سواء كان على مستوى موقعها الجغرافي أو لمكانتها الدينية فهي الجزء الغالي والعزيز على الوطن، والذي نحتفل في هذه الأيام بإنهاء احتلاله وتحريره بالكامل واستعادة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتعود بالكامل للسيادة المصرية.
وأضاف مهنى، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بذلت جهود قوية في تنمية سيناء بعدما ظلت لعقود بعيدة عن التنمية والتعمير، وكان آخرها افتتاح عدد من المشروعات القومية والدعوة لتنمية سيناء.
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