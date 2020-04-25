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وزيرة الصحة توجه رسالة جديدة للمواطنين بشأن "كورونا"

07:17 م السبت 25 أبريل 2020
وزيرة الصحة توجه رسالة جديدة للمواطنين بشأن "كورونا"

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت 3229 مواطنًا مصريًا من العالقين بالخارج بعدد من دول العالم بعد قرار تعليق الرحلات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد.

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن 52 فريقاً طبياً قاموا بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوماً.

وأهابت الوزيرة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ما يقوي الجهاز المناعي.

وشددت على أنه في حال الشعور بأي أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الخدمة الطبية.

وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قدمت الوزيرة التهنئة للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري، متمنية من الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والصحة.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا الحجر الصحي

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