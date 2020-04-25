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فلفل وبطاطا وجوافة.. الصحة تحدد أبرز الخضروات والفواكه المقوية للمناعة

02:33 م السبت 25 أبريل 2020
فلفل وبطاطا وجوافة.. الصحة تحدد أبرز الخضروات والفواكه المقوية للمناعة

الصحة تحدد أبرز الخضروات والفواكه المقوية للمناعة

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، إن الفيتامينات تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت في منشور توعوي لوزارة الصحة اليوم الأحد، ان فيتامين سي يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

وأشارت إلى أن فيتامين أ يعمل على تقوية مناعة الجسم، وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.

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وزارة الصحة الخضروات الفواكه جهاز المناعة

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