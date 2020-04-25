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برلماني: أزمة كورونا ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

01:04 م السبت 25 أبريل 2020
برلماني: أزمة كورونا ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، إنه بالرغم من تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا فى كل دول العالم يوميا، إلا أن الحركة التجارية بين مصر والدول الأخرى، تسير منتظمة خاصة الدول الأوروبية الذى وصل فيها معدل انتشار الوباء إلى ذروته، وهناك سلع ومنتجات مصرية تتصدر قائمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية خاصة للدول الثلاث إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا إلى جانب باقي الدول الأوروبية.

وأوضح أنه تسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات والسلع المصرية بصورة جيدة وأهمها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية، حيث حرصت الحكومة المصرية على ضخ الصادرات من السلع والمنتجات المختلفة حتى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك لدفع حركة الإنتاج وعدم تأثر الصادرات التى تعتبر الذراع القوية للعائد الدولار من الدخل.

وأضاف أن توجه مصر للتصدير لأفريقيا سيزيد الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق، متوقعا أن تؤثر أزمة كورونا على خريطة الاقتصاد في العالم ومنها السوق الأفريقي رغم أن عدد الإصابات بها أقل.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبى خاصة فى هذه الفترة التى تأثرت فيها البلاد بأزمة كورونا، وأن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15% بل بالعكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة، كما أنه لم يتم رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلية.​

مجلس النواب طارق متولي المنتجات المصرية فيروس كورونا

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