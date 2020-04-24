​المواعيد وتكدس الزبائن.. 8 شروط لعمل المطاعم في شهر رمضان

كتب- يوسف عفيفي:



أعلن عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت، إرسال وزارة السياحة، اليوم الجمعة عددًا من لجان المرور للتفتيش على المنشآت السياحية في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والهرم وأكتوبر والتجمع، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط المقررة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ عقوبات صارمة تجاه من لا يلتزم بها.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة المطاعم السياحية للتأكد من التزامها باتباع الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان "تيك آواي" طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بالضوابط المقررة.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة بالمطعم.

2- إخضاع العاملين للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان.

3- تدريب العاملين على مهارات السلامة.

4- ضرورة التزام العاملين بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات.

5- التزام العاملين بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.

6- الالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول.

7- إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان.

8- لا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام.

9- تطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.

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