السيسي وابومازن يتبادلان التهنئة هاتفيا بحلول شهر رمضان
كتب - أحمد عبدالمنعم:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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