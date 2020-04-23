مدفوعة الأجر ولهذه الفئات.. رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن إجازة السبت المقبل
كتب- محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم السبت المقبل، الموافق 25 أبريل عام 2020 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
ويشمل قرار الإجازة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
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