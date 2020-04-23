طقس رمضان: حر وعاصفة وأمطار أول يوم .. وانخفاض 10 درجات في الثاني

كتب يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أول يومين من شهر رمضان. وقالت الهيئة إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة یوم الجمعة، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح تصل للعاصفة وهطول أمطار، على أن تنخفض الحرارة 10 درجات ثاني أيام الشهر الكريم.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن هناك نشاط ریاح جنوبیة غربیة على كافة الأنحاء يوم الجمعة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء.

وتابعت: تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

وأوضحت أن الرياح يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط أمطار خفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

وعن القاھرة الكبرى، من المتوقع أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وتتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري لـ ٣٦ درجة، فيما تبلغ 40 درجة في جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء يومي السبت والأحد( ثاني وثالث أيام رمضان) بقیم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئویة.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار من خفیفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء.

وستنخفض الحرارة في القاهرة والوجه البحري لـ٢٥ درجة، فيما تنخفض لـ33 درجة في جنوب الصعيد.