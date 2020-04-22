التموين تعلن مواعيد فتح المخابز خلال شهر رمضان

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء في شهر رمضان المعظم، والسماح للمخابز المستثناه بالعمل حتى الساعة التاسعة مساء على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم.

وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار بالتوجيه بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشمل ايضًا تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة المهمة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما وجه المصيلحي، في بيان اليوم الأربعاء، بمتابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، وكذلك المتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة أنوعها بمحطات الخدمة.

كما نص القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 م على أن تبدأ إعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من ساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

كما سيتم إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا من كافة المديريات على مستوى الجمهورية.