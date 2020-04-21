القوى العاملة تتلقى تقريرا من القنصيلة المصرية حول أوضاع العاملين بإيطاليا

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا، للاطمئنان على أحوال العمالة المصرية بالخارج.

وبحسب بيان اليوم، أكد الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، أن هناك خط اتصال مفتوح دائماً بين الوزير، وجميع المستشارين العماليين على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته بالنسبة للعمالة المصرية بالخارج، من خلال غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن في كافة الدول، ويتم التعامل معها فوراً وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، والسفير المصري إيهاب أبو سريع بميلانو، مؤكداً أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد للتعامل مع تلك المحنة.

وقال حسنين، إن الجميع يمر بظرف عالمي طارئ لا يخص بلد بعينه، وإنما تضررت منه كل البلدان، لافتا إلى عمل عدد كبير من المصريين بجميع المدن الإيطالية، بالمياومة ويعانون من قلة الموارد، وكانوا غير مستعدين لمواجهة تلك الأزمة على مستوى العالم أجمع، ولكن لهم كثير من الحلول فهناك العديد من الشركات والمطاعم التي تطلب عمال في تلك الفترة فعليهم التقدم إليها للعمل.

وأشار إلى أن أي مواطن لديه مشكلة مع صاحب العمل الذي يعمل لديه حالياً فليصبر لحين المرور من تلك الأزمة، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وحلها، كون كل الجهات المختصة في حالة طوارئ.

وطلب من أبناء الجالية المصرية الاجتهاد فيما هو قادم بعد المرور من تلك الأزمة، وأن الجهات المختصة الموجودة في إيطاليا تقوم بعمل دورات مجانية للعاملين لتنمية مهاراتهم في المهن التي يحترفونها، من النجارة والحدادة وقيادة السيارات، ودورات في اللغة الإيطالية، مشيرا إلى أن المصري في إيطاليا لديه الوقت الكافي لذلك في ظل توقف العمل حالياً، فهي فرصة عظيمة لإثقال مهاراته وتنميتها وتحسن من فرصة الحصول على فرص عمل جديدة ولائقة.

وناشد الملحق العمالي بميلانو، أبناء الجالية المصرية بعدم التوقيع على أي أوراق غير قانونية تفيد استلام العامل لمستحقاته على خلاف الحقيقة، لافتا إلى أن بعد زوال هذه الأزمة قريبا، سيكون هناك حقوق ومطالب لكل من العمال وأصحاب الأعمال بأعداد كبيرة، وعندها إذا تبين توقيع العامل على أي أوراق فإنه سيسقط حقه في أي مستحقات، ولن يكون من السهل التعامل مع هذا المواقف، وسنضطر للجوء للقضاء والذي بدوره يحتاج إلى أوقات طويلة للحصول على الحقوق.

وتابع: نحاول الآن الوصول إلى كل مصري فى مكانه قدر المستطاع في ظل تلك الظروف والحظر المفروض على الدولة، موضحا أنه يتم باستمرار التواصل مع بعض أجهزة الأمن الإيطالية لتسهيل مهام الانتقال للمصريين في كل أماكن المدينة في ظل الحظر المفروض بسبب تداعيات كورونا.

وكشف حسنين، أن أعداد العمالة المصرية التي توفت بسبب فيروس كورونا في إيطاليا لا تتخطى الـ 10 عمال، ويتم التواصل مع أهل المتوفين لإرسالهم إعلام الوراثة لمتابعة المستحقات لدي صاحب العمل، وبعد المرور من تلك الأزمة بعد استمرار العمل مجدداً في ايطاليا ليتم تسليمها للمستحقين، ونهيب بأهل المتوفيين بسرعة أرسال تلك المستندات حتى يتم التعامل معها واسترداد المستحقات.

وهنأ الملحق العمالي بميلانو، جميع أبناء الجالية بجميع طوائفهم بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفصح للأخوة الاقباط، موجها نصيحة للمواطنين من أبناء الجالية بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى يتبناها أهل الشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي هدفها الإضرار بالوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، على مدار الساعة، أحوال العمالة المصرية ، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.