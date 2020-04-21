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محافظ القاهرة يتفقد بعض المصانع ويوزع سلع غذائية على العمال

06:00 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
محافظ القاهرة يتفقد بعض المصانع ويوزع سلع غذائية على العمال

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب - محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع، اليوم الثلاثاء.

وقدم المحافظ، التهنئة للعاملين بمناسبة عيد القيامة المجيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في الظروف الحالية.

وأشاد محافظ القاهرة، بالتزام العاملين بمواقع العمل طوال الفترة الماضية، وحرصهم على الاستمرار في مواقعهم دعمًا للاقتصاد القومي، وتم التأكد من صرف جميع مستحقاتهم المالية وعدم فصل أي منهم.

وأكد أصحاب المصانع، الالتزام بذلك مساهمة مع الدولة في تلك الظروف الحالية.

ووزع محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من السلع الغذائية على العاملين بالمصانع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

خالد عبدالعال السلع الغذائية عيد القيامة فيروس كورونا شهر رمضان

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