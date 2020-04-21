إجراء جديد في مدن العراق ضد فيروس "كورونا"

بغداد- (د ب أ):

استأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تطبيق السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، لإجراء تقليص جزئي لحظر التجوال الوقائي لمدة تصل إلى 13 ساعة نهارًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتدفق آلاف الموظفين والعاملين في ساعات الصباح اليوم وبنسبة 25% من إجمالي موظفي الدوائر الحكومية إلى مكاتبهم لإنجاز الأعمال المهمة بعد انقطاع دام نحو 40يومًا بسبب قرارات حكومية لتطبيق الحظر الوقائي ضد فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 82 عراقيًا فيما تجاوز حاجز الإصابات 1574 حالة.

ويأتي قرار الرفع الجزئي للحظر، استنادًا إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق الأحد الماضي، لتحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي بمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر واحد.

وسمح البيان للعراقيين بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرًا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية، وعدم التجمع والاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات.