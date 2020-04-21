حدث ليلًا| حقيقة مواعيد الحظر في رمضان.. وتحذير من سمكة قاتلة بالإسكندرية

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- مستشار رئيس الوزراء: لم يتم تحديد مواعيد الحظر في شهر رمضان حتى الآن

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ما تم تداوله حول تطبيق حظر التجول خلال شهر رمضان اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، مؤكدًا أن هذه شائعة نسبت لإحدى القنوات الفضائية الدرامية.

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- ​برلماني يطالب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط: تحقق مكاسب عديدة

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرّت بالسلب على الأسعار العالمية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، ما يتطلب الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية.

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- تأكيدًا لانفراد "مصراوي".. مستشار الرئيس يعلن استخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا

كشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، بدأت في تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كافة المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.

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- حتى نهاية أبريل.. رحلات من "آير كايرو" لإعادة العالقين المصريين من الخارج

أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني، جدول تشغيل الرحلات الاستثنائية لشركة "آير كايرو" التابعة لها لعودة المصريين العالقين في مختلف المطارات بدول العالم، حتى نهاية شهر أبريل الجاري، في إطار قرارات الحكومة بتعليق حركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.

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- أشرف زكي: مجلس أكاديمية الفنون يحدد مصير طلبة الدراسات العليا غدًا

قال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، إن موقف طلبة الدراسات العليا بمختلف المعاهد التابعة للأكاديمية سيتحدد الأربعاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المخصص لبحث القرار الملائم للطلبة.

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- رئيس القضاة وقت الأسرة السادسة.. جولة افتراضية في مقبرة "محو"

تطلق وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية لمقبرة "محو" رئيس القضاة والوزير من الأسرة السادسة، في عهد الملك تتي حوالي 2345–2323 ق.م.

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- استمر 12 ساعة.. ارتفاع حصيلة ضحايا أبشع هجوم دموي في تاريخ كندا

أكدت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الاثنين، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد الهجوم الدموي الأبشع في التاريخ الكندي والذي وقع في مقاطعة نوفا سكوشا بالشرق الكندي يومي السبت والأحد.

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- ترامب: أسعار النفط سترتفع لأكثر من 28 دولار خلال الشهر المقبل

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التراجع التاريخي في أسعار عقود النفط الأمريكي الآجلة لمايو المقبل، قائلاً: "سوف يرتفع إلى 28 دولارًا أو أكثر خلال الشهر المقبل".

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- ترامب: سنستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط، واصفا الأمر بالكثير للغاية.

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- أصبن بالوباء.. ممرضات يقاضين نيويورك لعملهن في ظروف خطيرة

تقدمت نقابة ممرضات نيويورك بثلاث دعاوى قضائية اليوم الاثنين ضد الولاية واثنين من المستشفيات، زاعمة أن الممرضات العضوات في النقابة تعرضن لظروف عمل خطيرة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، الذي ضرب الولاية بشدة.

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- بعد ضبط مطاعم شهيرة.. تعرف على عقوبة بيع لحوم الحمير والإتجار بها

وقائع عديدة خاصة بالإتجار في لحوم الحمير تسقطها الأجهزة الأمنية والرقابية بين الحين والآخر، حيث يلهث بعض التجار خلف الثراء السريع وتحقيق مكاسب مضاعفة من خلال ذبح الحمير والاتجار في لحومها على أنها لحوم حمراء.

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- تصيب بالشلل وفشل التنفس.. "سموم الإسكندرية": لا تتناولوا هذه السمكة

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من سمكة الأرنب والتي تحتوي على أقوى السموم فاعلية ويسمى "هومن".

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- "غربة وتضحية".. مستشفى عزل قها توجه رسالة لإحدى أفراد الطاقم الطبي

وجهت الصفحة الرسمية لمستشفى العزل في قها، بمحافظة القليوبية، رسالة شكر لإحدى أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، وهي صيدلانية من محافظة كفرالشيخ، بسبب تضحياتها وحبها لعملها وواجبها الإنساني.

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- تضم 20 ألف إصابة بكورونا.. خطة لإعادة فتح الاقتصاد في مدينة كندية

قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، إن المسؤولين في المقاطعة يعملون على خطة للفتح التدريجي للمقاطعة، مشيرًا إلى أن القليل سيتم اتخاذه في كل مرة لضمان صحة وسلامة جميع سكان أونتاريو.

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- 20 إصابة بـ"كورونا" بين عمالة الجيش الأمريكي في الكويت

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه تم تسجيل أكثر من 20 إصابة مؤكدة بكورونا بين عناصر من الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان وعمالة الشركات المتعاقدة معه بعد مخالطتهم حالات مصابة.

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- شركة طيران "فيرجين الأسترالية" تعلن التوقف عن دفع التزاماتها بسبب كورونا

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

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- مستشفى العزل بقها تحتفل بعيد ميلاد طفل مصاب بـ"كورونا"

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى قها للحجر الصحي، بمحافظة القليوبية، فيديو يظهر فيه الطاقم الطبي للمستشفى، وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحد الأطفال المحجوزين للعلاج، وسط فرحة كبيرة من الجميع.

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