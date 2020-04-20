محافظ الجيزة: الانتهاء من إزالة 18 عقارًا مخالفًا على محور الضبعة بالوراق

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقارًا مخالفًا متعديًا على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق وجار استكمال إزالة باقى الـ35 عقارًا المخالفين التي تم رصدهم بمنطقة عزبة الخلايفة حتى سطح الأرض.

وواصلت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، مجهوداتها خلال فترة أعياد شم النسيم في إزالة مخالفات البناء وردع المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التصدي لكل مخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية والتي أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات حيث تعد تلك المخالفات لها أولوية قصوى للإزالة.



وأكد المحافظ، فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدًا أنه تم إزالة 2800 حالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، وجار استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يوميًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية أعمال الإزالة، حيث شدد محافظ الجيزة على العمال المشاركين في أعمال الإزالة بضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد محافظ الجيزة، أن العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، لافتًا إلى أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعها أعلى العقارات حتى يتم إنجاز عمليات الإزالة، حيث تصل أطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

كما أكد على التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة، حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.