رئيس جامعة القاهرة يحيل طالبة "فيسبوك" للتحقيقات لإرتكاب أفعال تتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة طالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
وقال الدكتور الخشت، في بيان له الاثنين، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3144
عدد المصابين
-
732
عدد المتعافين
-
239
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2394278
عدد المصابين
-
611878
عدد المتعافين
-
164937
عدد الوفيات
إعلان