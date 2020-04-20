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رئيس جامعة القاهرة يحيل طالبة "فيسبوك" للتحقيقات لإرتكاب أفعال تتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية

04:11 م الإثنين 20 أبريل 2020
رئيس جامعة القاهرة يحيل طالبة "فيسبوك" للتحقيقات لإرتكاب أفعال تتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة طالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، في بيان له الاثنين، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

محمد الخشت جامعة القاهرة فيسبوك

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