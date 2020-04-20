بمستلزمات معيشة.. وزيرة التضامن: تجهيز مقار لاستقبال مصابين بكورونا

كتب- محمد سامي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن يجرى تجهيز مجموعة من المقار، تتضمن مدنا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعاني من أعراض شديدة، موضحة أن التجهيزات تشمل جميع المفروشات، ونواقص المراتب، والمُستلزمات الشخصية، وثلاث وجبات يومية، ومياه معدنية، وشاشات تليفزيونية، وغيرها من مستلزمات المعيشة، مضيفة أن الوزارة تُساهم كذلك في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها.

وأشارت القباج إلى أن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل 9 مقار بالمحافظات بإجمالي طاقة 4305 آسرة، وهي: المدينة الجامعية بمحافظة الدقهلية بطاقة 2500 سرير، ومركز شباب أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 400 سرير، والمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، 140 سريراً، والمدينة الجامعية بأسيوط 300 سرير، وبيت شباب البلاجات بالإسماعيلية، 75 سريراً، والمدينة الجامعية بالمنيا، 250 سريراً، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، 120 سريراً، والمدينة الجامعية بحلوان بمحافظة القاهرة، 250 سريراً، والمدينة الجامعية بقنا بمحافظة قنا، بطاقة 270 سريراً.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أيضاً تجهيز مقر اليونسكو، بمحافظة المنوفية، بطاقة 200 سرير، وفي انتظار بدء التشغيل من مديرية الصحة.

وحول المقار التي مازالت قيد التجهيز، أكدت القباج أنها تشمل 3 مقار بإجمالي طاقة 2680 سريراً، من بينها اثنان بمحافظة القاهرة، وهما المدينة الجامعية بعين شمس بطاقة 500 سرير، ومؤسسة أهل مصر، بطاقة 180 سريراً، بالإضافة إلى مقر المدينة الجامعية بسموحة، بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 2000 سرير.​