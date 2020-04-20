الأزهر: سنتعامل بكل حسم مع ادعاءات الإصابة بكورونا بلجان الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن قطاع المعاهد الأزهرية أنهى الاستعداد لامتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية التي تعقد 30 مايو المقبل.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أنه يوجد تنسيق كامل بين المناطق الأزهرية ومديريات الصحة بالمحافظات، للتدخل الفوري حال حدوث أي شيء داخل اللجان، أو وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أي من الطلاب أو أعضاء اللجان.

وأكد عباس على أنه سيتم التعامل على الفور مع ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس، مشدداً على التعامل بكل حسم مع ادعاءات للإصابة بالفيروس.

وقال وكيل الأزهر:" تم التنبيه على رؤساء المناطق واللجان بتوفير أقصى درجات الهدوء لطلاب الثانوية الأزهرية، حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة بكل سهولة، والحرص على أن تكون اللجان جيدة التهوية، وعدم حدوث أي تشويش يؤثر على درجة تركيز الطلاب".

ولفت عباس، إلى أنه ثبوت إصابة أي طالب بالفيروس إذا ما قدر الله، بناء على كلام الأطباء، سيتم تأجيل امتحاناته على الفور، حرصا على صحته وصحة زملائه والعاملين باللجان.